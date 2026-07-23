FCDE 2026 : le ministère accorde un ultime délai aux enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale accorde une « réouverture exceptionnelle des inscriptions » à la Formation continue diplômante des Enseignants (FCDE) pour la session 2026, selon un communiqué officiel publié par le ministère.



Cette décision constitue une « ultime opportunité aux ayants droit qui n'ont pas encore accompli les formalités requises de régulariser leur situation », précise le document. Les enseignants concernés doivent faire vite. Les dossiers sont à déposer auprès du Centre régional de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE) de leur zone au plus tard le « mercredi 05 août 2026 à 18 heures », indique la même source.



Le ministère prévient qu'« aucune inscription ne pouvant être enregistrée après la date de clôture ». Les responsables régionaux sont déjà mobilisés. L'autorité centrale demande aux directeurs des CRFPE de « prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne exécution des présentes instructions dans les délais impartis », conclut le communiqué du Ministère de l’Éducation nationale.