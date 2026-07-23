« UNE INJUSTICE DICTÉE PAR UNE SOIF DE VENGEANCE POLITIQUE », De Doudou ka

Après vingt et un mois de détention, Papis Ka, frère de l’homme politique Doudou Ka a été relaxé des accusations de « trafic d’armes et de manœuvres compromettant la sécurité publique », écopant uniquement de six mois pour « détention sans autorisation de l'arme de son défunt père ». Une décision judiciaire qui fait réagir son frère, l'ancien ministre qui dénonce une « injustice dictée par une soif de vengeance politique » subie sous l'ancien régime.



« Mon jeune frère Papis KA a payé de vingt et un (21) mois de sa vie pour une grave et fallacieuse accusation de trafic d’armes ainsi que d’actes et manœuvres compromettant la sécurité publique. Chacun a eu le sentiment que c’était le ministre Doudou KA qui était visé à travers lui. Aujourd’hui que l’ancien Premier ministre Ousmane SONKO ne dispose plus de sa police politique, la Justice vient de le relaxer de ces graves accusations, ne le condamnant qu’à six mois pour le seul délit de détention, sans autorisation administrative, de l’arme de notre défunt père, officier émérite des Douanes de son pays, conservée dans le coffre de sa chambre », a fustigé Doudou Ka.

