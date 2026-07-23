Politique : La CODES annonce sa fusion avec PASTEF

La Convergence Démocratique et Écologiste du Sénégal (CODES) a décidé de « fusionner avec PASTEF-Les Patriotes », selon un communiqué de presse transmis par son Directoire politique national.



L'organisation explique sa décision par la situation politique actuelle. La CODES estime que le Projet de transformation sociale porté par Ousmane Sonko est « gravement menacé ». Le parti accuse une « poignée d'arrivistes doublés d'usurpateurs » d'avoir pris le contrôle du pouvoir en écartant les « véritables artisans de la révolution patriotique du 25 mars 2024 ». Selon le document, la cible visée par ce groupe est « le président Ousmane Sonko, guide de la révolution ».



Face à cette situation, la CODES appelle à la mobilisation générale. Le mouvement invite la jeunesse et les citoyens à faire bloc autour d'Ousmane Sonko pour protéger le Projet. L'organisation lance un appel plus large aux forces démocratiques. La CODES demande de regagner « par centaines, par milliers et par millions les rangs de PASTEF-Les Patriotes pour assurer le triomphe du Projet », conclut le communiqué.