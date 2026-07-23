Lutte contre la drogue : Plus de 300 kg de chanvre indien saisis à Thiaroye

Gros coup de filet des forces de l'ordre contre le trafic de stupéfiants. La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé à la saisie de plus de 300 kg de chanvre indien et à l'interpellation de deux individus de nationalité sénégalaise, selon les services de gendarmerie.



L'opération a été menée le 22 juillet 2026 aux environs de 23 heures. Le dispositif d'observation et de surveillance a été mis en place « suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un probable débarquement d'une quantité importante de chanvre indien en provenance de la Gambie », précisent les enquêteurs.



Les investigations ont d'abord permis de localiser un premier suspect à la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer. Son interpellation a permis la découverte « d'un sachet contenant cinq cents (500) grammes de chanvre indien alors qu'il revenait d'une livraison ». La suite des recherches s'est avérée fructueuse. La perquisition effectuée au domicile du mis en cause a conduit à la « découverte de trois cents (300) kilogrammes de chanvre indien emballés dans des sacs en plastique de couleur noir ».



Le premier suspect a ensuite dénoncé son complice au cours de l'enquête. Ce dernier a été « cueilli à son domicile où il est trouvé en flagrant délit d'usage de chanvre indien ». Les deux individus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien ». Au total, « la quantité de chanvre indien saisie est de trois cents (300) kilogrammes et cinq cents (500) grammes », conclut la source sécuritaire.