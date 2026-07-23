JOJ Dakar 2026: Mamy Mbaye choisie pour porter l’hymne officiel avec sa chanson "Téranga"

La chanteuse Mamy Mbaye a été choisie pour porter la voix des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Son titre « Téranga » a été retenu comme hymne officiel de cette compétition historique, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal.



Le Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, en dévoilant une image de l’artiste en studio. La présentation officielle de la chanson est prévue ce jeudi à 19 heures, au phare des Mamelles, lors d’une cérémonie dédiée.



Le choix de cette chanson est le fruit d’un processus de sélection mené par un jury composé de grandes figures de la culture sénégalaise. Des artistes comme Baba Maal, Oumar Pène, Coumba Gawlo Seck et Kiné Lam ont participé à l’évaluation des propositions aux côtés de professionnels de la culture.



Les JOJ Dakar 2026 se tiendront dans les villes de Dakar, Saly et Diamniadio.



Fille du célèbre guitariste du Super Étoile Jimmy Mbaye (disparu en 2025), Mamy Mbaye évolue depuis plusieurs années dans l’univers musical sénégalais. Ancienne membre du groupe de rap féminin Alif, elle s’est progressivement imposée avec un style qui mélange hip-hop, RnB et influences des musiques insulaires.