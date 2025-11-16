À Gaza, l'arrivée de l'hiver et des pluies précarise encore davantage la population de l'enclave

Les pieds dans l'eau et une pelle à la main, Hamza Aldallo tente désespérément d'enlever la pluie qui a envahi sa tente. « Soudain, il a commencé à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Nous ne savions pas d'où venait l'eau. Nous avons essayé de mettre du sable ici, de mettre du sable là, pour tenter de faire en sorte que l'eau s'écoule dans une autre direction. Mais comme vous le voyez, c'était impossible de suivre », déplore-t-il.



Tout est détruit

Les maisons en durs, qu'ils habitaient à Gaza ville avant la guerre, sont entièrement détruites. Avec sa femme et ses deux enfants, ils vivent dans une installation de fortune construite avec des draps et des bouts de bois.



« Nous n'avons rien, aucune solution pour drainer l'eau. Toute la structure est ruinée, la tente prend l'eau de tous les côtés, les draps sont détruits. Le résultat, vous le voyez, le matelas, les habits sont complètement trempés. Les enfants sont tombés malades à cause de la pluie ».



La vulnérabilité des enfants

Lui, comme sa sœur Faden, sont inquiets pour leurs enfants, particulièrement vulnérables. « Je fais de mon mieux pour essayer de protéger nos biens, j'ai mis des casseroles sur le lit des enfants pour que l'eau tombe dedans, mais tout est trompé, je ne sais pas quoi faire... Et je ne sais pas comment garder mes enfants au sec. L'absence de soleil aggrave les choses et j'ai simplement pu trouver un bout de tissu pour qu'ils puissent s'asseoir dessus », raconte le père de famille.



Les autorités israéliennes limitent toujours l'entrée de l'aide humanitaire, notamment des tentes et des abris temporaires.