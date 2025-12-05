Le président américain Donald Trump s'est vu décerner vendredi le tout premier Prix de la Paix de la FIFA.

Gianni Infantino, président de la fédération, a justifié cette récompense par la contribution qu'il qualifie d'« extraordinaire » à l'harmonie mondiale.



Infantino a rendu hommage à Donald Trump pour « ce que vous avez obtenu à votre manière », ajoutant : « Mais vous l'avez obtenu d'une façon incroyable ». Il a précisé que cette nouvelle distinction visait à honorer un « individu incarnant un engagement inébranlable en faveur de la paix et de l'unité dans le monde, grâce à un leadership et des actions remarquables ».



« La FIFA, Fédération Internationale de Football Association, remet le Prix de la Paix de la FIFA 2025, le football unit le monde, à Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, en reconnaissance de ses actions exceptionnelles et extraordinaires pour promouvoir la paix et l'unité à travers le globe », a déclaré Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du Monde à Washington.



C'est la première fois, à l'occasion de cette cérémonie, que la fédération attribue un tel honneur à une personnalité. Cette distinction intervient alors que Donald Trump continue de solliciter le comité Nobel pour obtenir son prestigieux prix de la paix, en raison de ses efforts pour mettre fin aux conflits mondiaux.



« C'est véritablement l'un des plus grands honneurs de ma vie », a réagi Donald Trump. « Nous avons réussi à mettre fin à tant de guerres différentes, parfois même un peu avant qu'elles ne commencent, juste avant leur déclenchement. »



À ce jour, le président Trump a assuré une médiation ayant abouti à un cessez-le-feu à Gaza, à l'arrêt des hostilités entre l'Inde et le Pakistan, et à un accord entre la Thaïlande et le Cambodge. Il a également parrainé des accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi qu'entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.



En juin, il est intervenu en soutien à Israël lors du conflit de 12 jours avec l'Iran. Ce dernier avait visé Israël par des tirs de missiles et de drones suite à des attaques contre ses infrastructures militaires et nucléaires. Donald Trump a affirmé que ses frappes avaient « décimé » le programme nucléaire iranien.



Le président américain a par ailleurs participé aux discussions visant à réduire les tensions entre la Serbie et le Kosovo, ainsi qu'entre l'Égypte et l'Éthiopie.