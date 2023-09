À Hanoï, Joe Biden veut marquer un réchauffement des relations, mais pas seulement

Depuis 1995, tous les présidents américains sont passés par le Vietnam. Mais cette visite de Joe Biden est annoncée comme une étape spectaculaire dans les relations entre ces deux anciens ennemis, selon les mots du conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.



À l’occasion de cette visite, les États-Unis et le Vietnam doivent en effet signer un partenariat stratégique étendu. Il s’agit du plus haut degré de relation diplomatique au Vietnam. Ce statut bilatéral privilégié, Washington le convoitait depuis longtemps, alors que le Vietnam le réservait jusqu’ici à quatre de ses plus proches alliés : la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et la Chine.



Rivalité des États-Unis avec la Chine

Selon les experts, ce sont justement les ambitions chinoises dans la région indopacifique que les États-Unis cherchent à endiguer avec cet accord. Sa signature est un message destiné en premier lieu à Pékin : le Vietnam se rapproche officiellement de l’orbite diplomatique américaine.



Mais le réchauffement à ses limites. Le Vietnam tient à sa neutralité dans la rivalité diplomatique qui oppose la Chine et les États-Unis, et Hanoï reste l’un des régimes les plus autoritaires de la région. Sur place, Joe Biden doit rencontrer le chef du parti communiste, et il compte aborder la question des droits de l’homme.