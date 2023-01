A Keur Massar les militants de Sonko intenables: "On n'a pas été payé pour venir... on est prêts à donner notre vie"

Les militants d'Ousmane Sonko qui ont répondu massivement à l'appel de leur leader affirment qu'ils sont venus de leur plein gré. Rencontrés à Keur Massar où ils sont venus prendre part au meeting organisé par leur leader, les patriotes ont réaffirmé leur confiance à Sonko.



"On n'a pas été payé pour venir. Nous sommes venus pour accueillir notre espoir pour 2024. On a vu toute l'injustice dont il a été victime parce qu'il a dit la vérité. On le soutiendra et on viendra à chaque fois qu'il nous appellera", soutiennent-ils.



Lançant des piques aux militants de BBY, ils soutiennent qu'ils n'ont pas reçu d'argent pour venir. "On est venu avec nos propres moyens. Nous ne sommes pas comme les apéristes, on ne nous paie pas pour remplir un meeting", ironisent-ils.



Poursuivant, ils soutiennent qu'ils sont prêts "a donne notre vie pour Ousmane Sonko. On est prêt à le défendre contre tout et tous. Nous croyons en lui et il nous suffit, car c'est quelqu'un qui est loyal et juste raison pour laquelle on est ici à Keur Massar."