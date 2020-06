A Saint-Louis, le changement des noms des rues et édifices va se poursuivre (maire)

Le maire de Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a promis de rebaptiser d’autres rues et édifices de la ville, un travail qui sera fait, selon lui, par une commission mise en place à cet effet.



Depuis bien des décennies, la commune de Saint-Louis rebaptise ses rues et édifices, et ‘’cette démarche sera poursuivie en toute objectivité par une commission mise en place pour cela’’, a-t-il promis, dimanche.



M. Faye prenait part à une cérémonie de réception d’un don de poubelles offertes par le Comité national olympique et sportif sénégalais.



Il a parlé du débat sur la destruction de monuments et symboles du colonialisme dans plusieurs pays, à la suite de la mort de George Floyd, un Africain-Américain mort asphyxié, lors d’une arrestation, le 25 mai, à Minneapolis, aux Etats-Unis.



A Saint-Louis, où la mort de George Floyd est largement commentée, et le débat sur la destruction des symboles de la colonisation très vif, Mansour Faye a dit souhaiter que ‘’la raison l’emporte sur l’émotion, chaque fois que l’histoire nous interpelle’’.



Il a évoqué, à propos de Saint-Louis, un ‘’héritage colonial (…) fruit d’une histoire lointaine, religieuse, politique et culturelle’’.



M. Faye a également décrit Saint-Louis, qui fut capitale de l’Afrique-Occidentale française, durant la période coloniale, comme une ville ‘’aux mille visages, chargée d’histoire et de souvenirs, résolument tournée vers un avenir plein de promesses, porteuse de progrès et de modernité’’.