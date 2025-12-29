CAN 2025 : « Les matchs se gagnent sur le terrain », Pape Thiaw prudent sur le statut de favori du Sénégal

En conférence de presse d’avant-match, le technicien des “Lions” a insisté sur le sérieux de la préparation et la nécessité d’élever le niveau de jeu.

« Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons l’adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Maintenant, c’est à nous d’être plus tranchants et aussi déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur, qu’on a envie d’obtenir demain. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi si on donne le maximum de nous-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Il faudra faire un grand match demain contre le Bénin », a-t-il déclaré.

Interrogé sur le statut de favori souvent attribué au Sénégal, Pape Thiaw a préféré tempérer.

« On ne peut pas le revendiquer. De toute façon, on assume qu’on fait partie des favoris. Mais après, on sait qu’il y a une CAN. C’est très difficile. Même si on est favori, on a un effectif que tout le monde parle. Maintenant, les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut continuer à travailler, respecter les adversaires, avoir de l’humilité et jouer les matchs déterminés », a-t-il conclu.

Le Sénégal s’apprête à affronter le Bénin ce mardi 30 décembre à 19h00 GMT, pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN 2025. Un rendez-vous important que le sélectionneur Pape Thiaw et ses hommes abordent avec ambition et vigilance.