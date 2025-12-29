Sécurisation des frontières : 124 ressortissants étrangers refoulés lors d’opérations de contrôle

Les 25 et 26 décembre 2025, le Secteur frontalier de Moussala a mené d’importantes opérations de patrouille et de contrôle des documents de voyage le long de la frontière, dans le respect des règles en vigueur relatives au séjour et à l’établissement des étrangers. Ces opérations de sécurisation ont couvert l’ensemble de la lisière frontalière reliant Moussala à Guémedjé, puis de Guémedjé à Fadougou. Durant deux jours, les localités de Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou et leurs environs immédiats ont été systématiquement parcourus par les équipes de contrôle.À l’issue des vérifications, 124 ressortissants étrangers ont été refoulés pour défaut de documents de voyage réglementaires. Il s’agit de 72 Maliens, 28 Burkinabés, 17 Guinéens, 5 Nigériens et 2 Nigérians, rapporte Le Soleil. En parallèle des contrôles, la Police aux Frontières a conduit des actions de sensibilisation à l’endroit des populations locales, en présence des chefs de village ou de leurs représentants. Les échanges ont porté sur les principales menaces sécuritaires actuelles, notamment l’extrémisme violent, l’immigration irrégulière, le terrorisme, la traite des personnes et la criminalité transfrontalière organisée.Dans cette dynamique de prévention, les populations ont été invitées à renforcer leur collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité afin de contribuer plus efficacement à la lutte contre ces phénomènes. Tout en saluant l’initiative de la Police aux Frontières de Moussala, les habitants de Gare Bouréya, Bougouda et Fadougou ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment l’absence de couverture des réseaux téléphoniques et la dégradation des routes, des contraintes qui freinent les activités économiques et le développement local.