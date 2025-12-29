Équipe du Sénégal : Pape Thiaw attend enfin le vrai Ismaïla Sarr

Malgré une passe décisive délivrée lors de la victoire contre le Botswana, l’ailier des “Lions” est la cible de nombreuses critiques de la part des spécialistes et des supporters sénégalais, qui estiment qu’il n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui dans cette Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Interrogé sur la situation de son joueur, Pape Thiaw a tenu à calmer le jeu tout en réaffirmant sa confiance à l’attaquant de Crystal Palace.

“Vous verrez s’il y aura ou non des changements demain. Je ne vais pas dévoiler ma composition ici. Mais c’est vrai qu’on a pas encore vu le véritable Ismaïla qu’on connaît. Espérons qu’on le retrouvera le plus rapidement possible parce que c’est quelqu’un qui s’investit dans le collectif. Il n’a pas encore eu de la réussite mais nous sommes là pour l’accompagner. Espérons que ça peut se débloquer demain ou lors des prochains matchs”, a-t-il déclaré.

En conférence de presse ce lundi, à la veille du match face au Bénin comptant pour la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN 2025, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est prononcé sur l’état de forme d’Ismaïla Sarr, encore en quête de confirmation depuis le début du tournoi.