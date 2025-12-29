Conférence de l’ONU sur l’eau 2026 : Dakar accueillera la première réunion préparatoire

Dakar abritera, les 26 et 27 janvier 2026, la première réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l’eau 2026, que les Émirats arabes unis coorganiseront avec le Sénégal en décembre 2026. L’annonce a été faite à la suite de la conclusion de l’« Accélérateur d’alignement national », un processus lancé pour coordonner les efforts en amont de cette rencontre mondiale.



Cet accélérateur fait suite à la réunion nationale d’information et de pilotage organisée en novembre dernier, en marge des réunions annuelles du gouvernement des Émirats arabes unis. L’objectif était d’unifier les actions nationales en vue de la conférence internationale.



Plus de 100 dirigeants et représentants issus de 41 entités gouvernementales, privées et universitaires ont participé à une série d’ateliers d’accélération. En collaboration avec des partenaires nationaux, ils ont identifié des opportunités stratégiques, renforcé la coopération intersectorielle et défini des axes de travail concrets pour promouvoir une gestion durable de l’eau aux niveaux national et international.



Les travaux se sont articulés autour de cinq priorités : l’innovation et l’investissement, la gestion des ressources en eau, le changement des comportements et des connaissances, l’intégration numérique des données et de la gouvernance, ainsi que la réponse humanitaire durable. Ces échanges ont permis de mettre en lumière plus de cinquante initiatives et programmes nationaux et régionaux liés à l’eau.



La Conférence des Nations unies sur l’eau 2026 vise à accélérer la réalisation de l’Objectif de développement durable n°6, consacré à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement. Elle comprendra des séances plénières nationales et six dialogues interactifs portant notamment sur l’eau au service des populations, de la prospérité, de la planète, de la coopération internationale, du multilatéralisme et de l’investissement.



Près de 900 organisations et 90 pays ont contribué à l’élaboration du cadre et des priorités de ces dialogues. Les préparatifs se poursuivent en vue de la réunion de Dakar, première étape d’un processus préparatoire que les Émirats arabes unis souhaitent inclusif et multipartite jusqu’à la tenue de la conférence en décembre 2026.

