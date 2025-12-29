Lutte contre les inondations : l’État lance un projet d’urgence de 15 milliards FCFA à Touba

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé, le samedi 27 décembre, au lancement d’un projet d’urgence de 15 milliards de francs CFA destiné à réduire les inondations dans les quartiers les plus vulnérables de la ville de Touba. Cette initiative s’inscrit dans un programme global d’assainissement estimé à 65 milliards de francs CFA.Les quartiers de Guédé, Touba Féto, Nguiranène, Kawsara et Firdawsi avaient été particulièrement touchés par les inondations durant l’hivernage 2025. Sur instruction du président de la République, l’État a décidé d’engager cette nouvelle phase d’intervention pour renforcer la prise en charge du phénomène dans la cité religieuse.Le lancement officiel de la phase d’urgence s’est tenu à Darou Khoudoss, en présence du représentant du khalife général des Mourides, du maire de Touba, de députés ainsi que de responsables du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Selon Le Soleil, le projet fait suite à des études techniques ayant permis d’identifier des solutions durables, dont le drainage des eaux pluviales de Touba vers la vallée du fleuve Sine.À en croire Cheikh Tidiane Dièye, « cette solution permettra un drainage gravitaire des bassins de rétention de Keur Niang, Nguélémou et du futur bassin prévu à Nguiranène, afin d’éviter autant que possible le recours au pompage ». Il a précisé que le coût global du programme est estimé à 65 milliards de francs CFA, dont une tranche prioritaire de 15 milliards sera exécutée dans le cadre de cette phase d’urgence.Le ministre a indiqué que « ce programme répond à la volonté du khalife général des Mourides de voir les problèmes d’eau et d’assainissement de Touba pris en charge de manière durable. » Il a souligné que la ville, qui compte environ 1,3 million d’habitants, est confrontée à d’importants défis en matière d’assainissement, nécessitant l’intervention des autorités publiques.Des études détaillées, menées avec les autorités locales et les populations, ont permis d’opter pour des solutions gravitaires afin de limiter l’utilisation de bassins de pompage, jugés coûteux et exigeants en main-d’œuvre. Le projet prévoit l’installation de canaux destinés à évacuer les eaux pluviales hors de la ville.Les travaux seront réalisés en quatre phases sur une période de quatre ans. La phase prioritaire couvre les zones de Guédé, Darou Khoudoss, Darou Miname et une partie de Keur Niang jusqu’au bassin de Nguélémou. Les eaux seront dirigées vers la corniche de Nguiranène, avant d’être acheminées, via un second canal, à travers les quartiers de Féto, Kawsara Fall et d’autres localités, jusqu’à la vallée du Sine. Cette eau pourra être exploitée à des fins économiques.L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a confié l’exécution des travaux à l’entreprise Henan Chine. Le ministre a réaffirmé la volonté de l’État de mobiliser les moyens nécessaires pour soulager les populations de Touba, tout en rappelant que les inondations demeurent un défi majeur dans un contexte de changements climatiques.Présent à la cérémonie, Serigne Mame Thierno Mbacké, fils aîné du khalife général des Mourides, a salué l’engagement des autorités en faveur du bien-être des populations de Touba. Il a rappelé que les infrastructures mises en place ont contribué à réduire l’impact des inondations et a formulé des prières pour le bon déroulement et l’achèvement du projet.