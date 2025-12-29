Lyon : une Sénégalaise hospitalisée en psychiatrie après la mort de son fils polyhandicapé

À Lyon, dans le sud-est de la France, une ressortissante sénégalaise âgée de 35 ans a été hospitalisée en psychiatrie après le meurtre de son fils unique, âgé de 12 ans et atteint de polyhandicap. Les faits se sont produits le vendredi 19 décembre 2025, selon le parquet de Lyon, cité par le journal Libération dans son édition de ce lundi.



D’après les premières informations de l’enquête, la mère a elle-même alerté les services de police pour signaler le décès de son enfant. À l’arrivée des forces de l’ordre, elle aurait immédiatement reconnu être l’auteure des faits. Les enquêteurs ont découvert sur le corps de l’enfant plusieurs plaies, vraisemblablement causées par un couteau retrouvé sur les lieux.



Les premiers éléments recueillis décrivent une mère « extrêmement réservée, peu sociable, mais entièrement consacrée à son enfant lourdement handicapé », selon les termes rapportés par le quotidien français.



Interpellée sur les lieux du drame vers 7h30 GMT, la femme avait d’abord été placée en garde à vue pour « homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans ». Toutefois, le lundi 22 décembre, le parquet a décidé de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique, estimant que son état mental était « incompatible » avec une mesure de détention.



Les résultats de l’autopsie de l’enfant ne sont pas encore connus à ce stade de l’enquête, qui se poursuit sous la direction des autorités judiciaires françaises.

