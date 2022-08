A Touba, on se bat pour l’oignon dont le kilogramme est vendu entre 1.500 et 2.000 FCFA

A Touba, on se bat pour l’oignon. Le prix du kilogramme a considérablement augmenté. Il est vendu entre 1.500 et 2.000 FCFA à quelques jours du Magal, importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal, commémorant le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba.



Selon les informations de la RFM, « les ménagères qui se plaignaient de la cherté des produits qui se bandaient entre 700 et 750 FCFA ces derniers jours, ont eu la désagréable surprise lorsque les commerçants ont commencé à vendre le kilogramme entre 1500 F et 2000 FCFA ».



Des détaillants estiment que la hausse s’explique par la cherté du sac de l’ognon et la rareté du produit. Du côté des commerçants grossistes, renseigne-t-on « le sac du kilogramme est vendu entre 40 000 F et 50 000 FCFA ».



Des sources révèlent par ailleurs qu’il est annoncé dans les prochaines heures, l’arrivée de l’ognon importés et le prix est à 17 500 FCFA le sac de 25kg.