Drame à Keur Mbaye Fall : un homme tue accidentellement son épouse en manipulation son arme

Le quartier de Keur Mbaye Fall (banlieue dakaroise) s'est réveillé dans la consternation ce dimanche. Samedi soir, un commerçant de Keur Mbaye Fall a accidentellement tué son épouse en manipulant son pistolet.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures. Selon des témoignages recueillis par l’APS auprès du voisinage, le drame est survenu peu après le retour au domicile du père de famille, un vendeur de téléphones portables bien connu dans le secteur.



D'après les premiers éléments, l'époux manipulait un pistolet qu'il venait d'acquérir. Il était en train de présenter l'objet à sa femme, expliquant que cette arme était destinée à leur défense personnelle. C’est au cours de cette démonstration que le coup est parti accidentellement. Touchée mortellement à la tête, la jeune femme s'est effondrée sous les yeux de son mari.



Alerté immédiatement après le drame, le père du jeune homme a pris la responsabilité de contacter les autorités. Les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer les constats d'usage, accompagnés des sapeurs-pompiers qui ont procédé à l'évacuation du corps.



Le mari a été immédiatement interpellé par les forces de l'ordre. Il est actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.