A Yoff, deux commerçants se relaient sur une déficiente mentale et finissent devant le procureur

Tout simplement ignoble ! Deux commerçants ont séquestré et sexuellement agressé une déficiante mentale, âgée d’une trentaine d’années. Il s'agit de Pape Demba Ndoye 31 ans et Daouda Diop, 35 ans, qui ont été déférés devant le procureur depuis mercrei pour séquestration . le journal L'Obseravteir indique que les faits remontent au 2 septembre dernier à Yoff.



Nos confrères de raconter que le jour des faits, les deux commerçants, sortis ivres d’un bar, tombent sur la déficiente mentale errant sur la voie publique. Ils l’abordent et l’entraînent dans la chambre du domicile de Pape Demba Ndoye. Ils se relaient sur la dame. Le père de Pape Demba Ndoye, qui rôdait dans la cour de la maison, sera alerté par les gémissements de la déficiente mentale.



Outré, le chef de famille somme son fils Pape Demba Ndoye et son ami Daouda Diop d’arrêter et de libérer la dame. Ce que refusent catégoriquement les deux ivrognes. Excédé par leur comportement, le père se retire et appelle les éléments de la Brigade de gendarmerie de la Foire qui débarquent sur les lieux et procèdent à l’arrestation des deux énergumènes.