Thiès : un individu interpellé pour vol avec violence

Dans le cadre des missions de sécurisation de la police, les éléments de la Brigade de Recherches du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès ont appréhendé un suspect et l’ont mis à la disposition du service compétent.



Selon les informations de la police nationale, les agents interpellateurs ont été informés qu’un citoyen avait été suivi par trois (03) individus, à bord d’une moto de type Jakarta, armés de coupe-coupe. Sans délai, une équipe s’est rendue sur les lieux indiqués. « Sur place, les agents ont retrouvé le suspect au milieu d’une foule furieuse, qui venait de le frapper à l’aide de pierres et de briques, lui causant des blessures au visage et à la tête. Il a été extirpé de la foule, puis conduit au service pour audition », lit-on sur la page Facebook de la police.



Les faits d’après la même source se seraient déroulés depuis la station Shell, située près du lycée Malick SY, jusqu’au niveau du quartier Mbour 1, à Thiès. Les agresseurs auraient alors attaqué la victime avec des machettes, emportant sa sacoche contenant des documents et la somme de quarante-trois mille cinq cents (43.500) FCFA.



L’un des auteurs présumés aurait été intercepté sur place, avant d’être violemment lynché par une foule au quartier Mbour 1.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête suit son cours.