Diplomatie parlementaire : le président de l'Assemblée nationale du Vietnam accueilli par El Malick à Dakar

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a accueilli ce mardi 22 juillet, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, son homologue vietnamien, Son Excellence Trân Thanh Mân, en visite officielle au Sénégal avec une délégation de 140 membres, composée de parlementaires, de ministres, de maires et d’acteurs du secteur privé.



Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l’Assemblée nationale, il s’agit d’une « visite historique, la première du genre depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Sénégal et la République socialiste du Vietnam, il y a 56 ans ». Ce déplacement marque une étape majeure dans le renforcement des liens entre les deux nations, en particulier sur le plan parlementaire.



Au cours de son séjour, le Président de l’Assemblée nationale du Vietnam sera successivement reçu par le Premier ministre, Ousmane Sonko, puis par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour des entretiens de haut niveau.



Le communiqué précise également que « plusieurs accords bilatéraux seront signés à cette occasion, dans des secteurs stratégiques tels que la coopération interparlementaire, l’économie et l’agriculture ».



D’après la même source, cette visite officielle s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer la diplomatie parlementaire, considérée comme un levier essentiel dans la consolidation des relations bilatérales.



« Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives de collaboration entre les deux institutions législatives, au service du développement durable, de la paix et du progrès des peuples sénégalais et vietnamien », conclut le communiqué.