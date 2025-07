Baccalauréat 2025 : Kolda enregistre un taux de réussite de 39,44 % et quitte la dernière place du classement national

L’Académie de Kolda (sud) a enregistré un bond significatif dans les résultats du baccalauréat 2025, avec un taux de réussite global de 39,44 %, contre 37,43 % en 2024. C’est l’inspecteur d’académie, Mamadou Diop, qui a partagé ces chiffres à la presse locale lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 22 juillet.



Sur 5856 candidats, 2227 ont été admis, dont 1040 filles, traduisant un progrès aussi bien en quantité qu’en qualité, selon l’IA de Kolda. Le nombre de mentions a connu une hausse notable avec 123 candidats mentionnés cette année contre 111 en 2024. Mieux encore, trois mentions Très Bien ont été décrochées, contre une seule l’année précédente.



Ce redressement dans les performances place désormais Kolda à la 13e place sur les 16 académies du pays, quittant ainsi la dernière position qu’elle occupait en 2024. Un classement encore modeste, mais encourageant, selon Mamadou Diop, qui salue les efforts conjoints des enseignants, élèves et encadreurs pédagogiques.



Dans le détail, l’enseignement public tire son épingle du jeu avec un taux de réussite de 54,60 %, au-dessus de la moyenne nationale. Le privé affiche un taux bien plus faible de 21,97 %, tandis que les candidats individuels ferment la marche avec 18,53 %.



Pour l’inspecteur d’académie, ces résultats traduisent une dynamique de redressement qu’il faudra consolider : « Ce n’est qu’un début, mais cela montre que nos efforts commencent à porter leurs fruits. Il nous faut maintenant maintenir le cap et viser encore plus haut pour les années à venir », a-t-il conclu.