Travaux d'éclairage : l'Autoroute de l'Avenir fermé de 22 h à 6 h du matin à compter de ce mardi

Le Gouverneur de la Région de Dakar informe les usagers de la fermeture temporaire de la circulation sur l'Autoroute de l'Avenir entre Rufisque-Ouest et Rufisque-Est (section Keur Ndiaye Lo - Sédima). Cette décision entre dans le cadre de l'exécution des travaux d'éclairage entre les diffuseurs de Keur Massar et de Rufisque-Est.



Selon l’arrêté, datant du 21 juillet, la circulation sera interdite de 22h à 6h du matin, les 22-25 juillet, les 30 juillet -1er août et les 5-7 août 2025.



À cet effet, des itinéraires de déviation sont aménagés comme suit:



-les usagers venant de l'AIBD et se rendant à Dakar emprunteront la sortie n°10 de Rufisque-Est pour rejoindre le réseau secondaire. Ils pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée n°9 de Sédima;



-les usagers venant de Dakar et en partance vers l'aéroport, international Blaise Diagne (AIBD) emprunteront la sortie n°9 de Zac Mbao pour rejoindre le réseau secondaire. Ils pourront reprendre l'autoroute à partir de l'entrée n°10 de Rufisque-Est.



La signalisation correspondante sera mise en place pour assurer la sécurité des usagers.