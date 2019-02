A Ziguinchor, Idrissa Seck promet une "restauration complète" de la paix en Casamance

Idrissa Seck, 59 ans, candidat à l'élection présidentielle au Sénégal a promis ce mardi qu'il va s'atteler à "la restauration complète de la paix en Casamance", cette partie du sud du Sénégal un peu secouée par la rébellion, lors d'un meeting dans le cadre de la campagne électorale. " Ici à Ziguinchor, je tiens à dire qu'au premier rang de notre politique, se situera la restauration complète de la paix en Casamance ", a annoncé l'ancien Premier ministre de Wade, pour qui "cette région est un don de Dieu".



"Son environnement, ses ressources, sa population pétrie d'honneur, de dignité et de volonté de développement à pouvoir retrouver une paix complète pour entreprendre son essor intégral", a ajouté le candidat. Selon lui, Ziguinchor doit "être une plateforme industrielle et logistique qui va permettre l'exploitation et la transformation des ressources afin de créer des emplois pour les jeunes".



M. Seck a rendu un hommage appuyé aux chauffeurs, qui partout où il est passé, ont exprimé leur angoisse sur les tracasseries."Le 24 février 2019, toutes ces tracasseries deviendront de mauvais souvenirs. Car, le cœur de notre développement économique, c'est la valorisation de nos ressources humaines", a fait savoir Idrissa Seck depuis Ziguinchor.