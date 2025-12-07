Crise universitaire et prix de l'arachide : Taxawu Senegaal interpelle le gouvernement

Le Secrétariat politique national provisoire du parti Taxawu Senegaal, réuni sous la présidence de son leader, Khalifa Ababacar Sall, a tenu sa deuxième session ordinaire, samedi 6 décembre au siège national à Keur Idrissa Diallo. Selon le communiqué parvenu à Pressafrik, l'ordre du jour a porté sur « la crise universitaire, le secteur agricole et la politique étrangère ».



Examinant le cas des bourses, Taxawu Senegaal a exprimé sa vive préoccupation face à la « dégradation du climat social dans les universités ». Le parti dénonce la « violation des franchises universitaires et critique la réaction jugée tardive du gouvernement, dont l'inaction aurait contribué à l'enlisement de la situation ».



Le parti rappelle que le retard d'inscription des étudiants en Master 1, à l'origine du différend sur les treize mois d'arriérés de bourses, incombe exclusivement aux « autorités chargées de la planification ». Taxawu Senegaal estime par conséquent que le refus de la Direction des bourses de couvrir ces mois est « dépourvu de tout fondement administratif et moral ».



Soulignant que « le taux de scolarisation universitaire du Sénégal (1%) est bien en deçà de la norme mondiale (environ 4%) », le parti insiste sur le rôle stratégique de l'enseignement supérieur ». Il réaffirme que la bourse est un « instrument vital d’équité sociale pour les jeunes issus de familles modestes ».



En conséquence, Taxawu Senegaal exige « le respect intégral des droits des étudiants et le paiement sans délai ni retenue des bourses dues ». Il appelle les autorités à privilégier le dialogue, la transparence et la justice sociale.



Abordant le secteur agricole, Taxawu Senegaal a mis en lumière les difficultés persistantes de la filière arachidière, notamment la « dépendance à une pluviométrie capricieuse et le manque d'accès aux intrants essentiels (semences, engrais) et au matériel ».



Dans ce contexte, le parti juge « inadmissible » d'aligner le prix payé aux producteurs sénégalais sur les standards du marché mondial, qui sont « très éloignés des réalités locales ». Il soutient que la politique de fixation des prix doit impérativement se fonder sur le coût moyen réel de production des exploitations agricoles familiales, un impératif d'indépendance économique et de souveraineté alimentaire.



Taxawu Senegaal déplore ainsi la fixation, par le Gouvernement, d’un prix limité à 305 F CFA/kg, un niveau jugé « manifestement non rémunérateur » occasionnant un déficit substantiel pour les paysans.



Pour sécuriser la campagne de commercialisation, le parti enjoint également l’État à apurer sans délai les créances dues aux Opérateurs Privés Stockeurs (OPS), condition sine qua non pour l'achat effectif des récoltes et pour prévenir un "bradage" déjà constaté chez certains producteurs.

Sur le plan international, Taxawu Senegaal a déploré une multiplication de "dysfonctionnements" dans la conduite de la diplomatie, pointant un « affaiblissement de la cohérence stratégique » et un recul de l'influence du pays.



Dans un environnement géopolitique complexe (instabilité sous-régionale, défis sécuritaires au Sahel, recomposition des alliances), le parti en appelle au retour à une «orthodoxie diplomatique, fondée sur la crédibilité, la constance et la défense des intérêts stratégiques du Sénégal» .



Rappelant l'historique du Sénégal en tant qu'acteur de médiation et d'équilibre, Taxawu Senegaal insiste sur la nécessité de demeurer un acteur constructif, ouvert et respecté sur la scène internationale, consolidant les partenariats traditionnels tout en explorant de nouveaux espaces de coopération.



Concernant la vie interne, le secrétariat politique s'est félicité du dynamisme remarquable observé dans les structures de base. «Le recensement des militants se poursuit avec rigueur et enthousiasme» dans l’ensemble des départements. Taxawu Senegaal encourage la mobilisation, la qualifiant d'étape essentielle menant au Congrès, un «rendez-vous majeur de structuration, de renouvellement et de projection stratégique ».