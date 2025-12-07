Crise politique au Sénégal: Mamadou Aliou Diallo balaie "toute idée de division au sein de la majorité présidentielle"

Les rumeurs persistantes faisant état de l'existence de deux coalitions distinctes au sein même de la majorité présidentielle ont été sèchement démenties ce dimanche, par Mamadou Aliou Diallo, membre éminent de la task force communication de la coalition Diomaye-Président. Invité de l'émission « Le Jury du Dimanche » sur Iradio, ce dimanche 07 décembre, il a balayé toute idée de division, affirmant ne reconnaître qu'une seule et unique coalition : celle du "Président Bassirou Diomaye Faye".



​Pour M. Diallo, l'enjeu principal est l'accompagnement du Chef de l'État dans une dynamique élargie qui transcende les partis traditionnels. Il a insisté sur la nécessité pour le Président de la République d’être « accompagné au-delà des clivages partisans dans une dynamique élargie fondée sur la générosité, la cohésion et le travail de terrain ».



​Il a clairement indiqué que l'accompagnement du Président ne doit pas être le seul apanage des membres du parti l'ayant porté au pouvoir.



​« Le Président de la République a besoin d'être accompagné. Ce n'est pas tout simplement les membres du parti qui l'ont porté au pouvoir qui ont droit au chapitre pour accompagner le Président de la République. Aujourd'hui, il a voulu élargir, il a voulu agrandir sa coalition », a-t-il avancé.



​Mamadou Aliou Diallo a également mis en lumière l'efficacité et l'état d'esprit qui règne au sein du « top management » de la coalition, où le focus est mis sur l'action plutôt que sur les querelles de personnes.



​« Ce qui me plaît pour accompagner le Président et Mme Touré, c'est que dans le top management, quand on discute, on ne parle pratiquement pas de personne. On parle surtout des réalisations », a-t-il souligné. Et d'ajouter : "la discussion interne se concentre sur les niches, opportunités et solutions à court et à long terme à développer pour le pays".



​Il a décrit un modèle de communication « ascendante » partant des deux autorités, le Président et Mme Touré, pour ensuite se transformer en communication « horizontale » visant à faire connaître la vision du Président de la République à tous les Sénégalais, d’Almadies à Kolda.

​M. Diallo a lancé un appel fort à l'unité et à la générosité de ses compatriotes, un élément qu'il juge essentiel. « Nous avons un pays où il fait très beau et très bon à vivre. Il suffit tout simplement d'un accompagnement et, le mot le plus important, d'une générosité. Il faut que nous, les Sénégalais, qu'on soit généreux autour de l'essentiel, autour du Président de la République », a-t-il estimé.



Réitérant son engagement, il a martelé : « La seule coalition que je reconnaisse, moi, c'est la coalition Diomaye Président. Très franchement, ça je tiens à le dire ». Il a ajouté que l'équipe est engagée dans un travail intensif où « on s’apprécie, on active et on participe », tout en réaffirmant qu’« on n’exclu personne ».