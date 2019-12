À la Jeunesse Patriotique du Sénégal - JPS (Par El Malick NDIAYE)

La fausse idée selon laquelle les jeunes ne porteraient aucun intérêt à la politique s’était malheureusement répandue.

La chose politique, pour les jeunes, n’est devenue à leurs yeux qu’une méthode sans lendemain pour ne couronner que ceux-là qui en ont fait un fonds de commerce.



Un général des forces armées Sénégalaises disait : « Un officier n’est pas un « badoola » ni un mercantile, un officier est un aristocrate». Mettant cette maxime en opposition avec l’idée que les jeunes se sont faite de la politique.

Combien j’aimerais que les jeunes puissent changer de paradigme et que politique rime enfin avec éthique, probité, intégrité, sagesse et j’en passe…



Mais pour que ce voeu se matérialise, il faudrait bien que l'acteur politique cesse d'être un «badoola» ou un commercial politique comme il est d’usage dans notre Sénégal. Un homme politique doit être en mesure d’agir en faisant siens les valeurs et comportements qui feront de lui la source d’inspiration de la jeunesse.



D'hier à aujourd’hui, que n'avons-nous pas vu en termes d'offres politiques portées par des acteurs aux profils contrastés? Les uns se prêtant au jeu de «faux-dévots» et les autres tentant de s'imposer en titan pour faire leur loi. Fort heureusement, les Sénégalais les ont vite démasqués du fait de leur tortuosité qui s’est révélée plus tard à l’épreuve du temps.



Contre toute attente et peu à peu PASTEF LES PATRIOTES a vu le jour.



Bientôt ses six années seulement d'existence mais sa popularité ne cesse de monter crescendo.



Avec l’avènement des PATRIOTES, les jeunes ne se désintéressent plus à la politique, ils la font vivre, la transforment et l'exportent sous ses lettres d'or, grace à un engagement qui émerveille plus d'un.

La jeunesse d'aujourd'hui vit d’autres expériences différentes de celles qu’ont connues des générations anciennes . Un nouveau type de leadership a créé un nouveau type de sénégalais, patriotes et conscients désormais des enjeux de l’heure.



Le socioculturel Sénégalais n'est plus le même, les principes idéologiques évoluent, les sources doctrinales et les grandes problématiques deviennent des thématiques et des cas d'écoles.

De l’HYPOTHETIQUE au SPECULATIF, la jeunesse de mon pays veut du Concret et du nouveau.



Par conséquent, le rapport à la politique n'étant plus le même, PASTEF dans la place –nous jeunes du Sénégal–, nous nous exprimons désormais sur des perspectives nouvelles, ambitions et patriotisme en bandoulière et à l'aide de modes d'action renouvelés.



Ce renouveau politique, véritable alternative, nous conduira immanquablement vers une reconquête des valeurs républicaines et démocratiques.



Que les politiciens professionnels sachent que l’heure n’est plus au dilatoire béat, à la tergiversation sempiternelle, à l’ajournement intempestif et aux débats de caniveau.



Avec PASTEF la politique autrement est devenue une réalité et non un simple slogan.



Le don de soi pour la PATRIE!



El Hadj Malick NDIAYE

SN à la Communication de Pastef Les Patriotes