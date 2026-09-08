Élections territoriales fixées en 2027 : l'analyse et les mises en garde de l'expert Ndiaga Sylla

L'expert électoral Ndiaga Sylla s'est prononcé sur les annonces relatives au calendrier électoral faites lors de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre, laquelle fixe désormais la tenue des élections territoriales dans le courant de l'année 2027. Tout en prenant acte de cette décision, le spécialiste déplore la méthode du gouvernement, estimant qu'il est regrettable d'avoir attendu cette tribune pour évoquer les réformes constitutionnelles et électorales à venir.



Analysant le report du scrutin, Ndiaga Sylla dénonce l'usage de prétextes institutionnels et l'imposition d'un fait accompli au détriment des normes nationales, régionales et internationales protégeant le droit de vote. Selon lui, la conduite de réformes ne saurait servir de justification pour suspendre l'exercice du suffrage, particulièrement en l'absence d'un consensus élargi entre l'ensemble des acteurs politiques et sociaux.



L'expert électoral préconise désormais d'assortir cette clarification politique d'un encadrement juridique rigoureux. Il appelle l'exécutif à fixer sans délai un calendrier chronologique précis afin de sécuriser le processus et d'assurer l'organisation effective des élections territoriales au cours de l'année 2027.