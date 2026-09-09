Secteur pétrolier et DPG : Thierno Alassane Sall interpelle l'exécutif sur les 33 milliards de FCFA perdus dans le dossier Yakaar-Teranga

À la suite des révélations faites par le Premier ministre lors de sa Déclaration de politique générale (DPG), l'ancien ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall a vivement réagi aux sous-entendus entourant la gestion du permis gazier Yakaar-Teranga. Il souligne d'emblée la gravité des insinuations formulées devant la représentation nationale : « Le PM actuel accuse son prédécesseur d'incompétence ou de malhonnêteté ».



Revenant sur le fond de l'intervention du chef du gouvernement, Thierno Alassane Sall rappelle que « lors de la DPG, le PM informe, avec beaucoup de sous-entendus, que l'État du Sénégal a perdu 55 millions de dollars (près de 33 milliards de FCFA) suite au retrait précipité du permis de Yakaar-Teranga ». Selon l'analyse rapportée de cette décision, « si le précédent gouvernement eût attendu trois mois de plus sans reprendre le permis de force, le Sénégal était en droit d'exiger de Kosmos le paiement d'amendes et de pénalités pour non-exécution de ses obligations de développement ».



Analyse faite de cette sortie, Thierno Alassane Sall estime que « le PM actuel fait directement allusion à l'ancienne équipe, ciblant l'ex-ministre du Pétrole et l'ex-PM, et sous-entend qu'ils auraient fait perdre une véritable manne au Sénégal ». Face à ce constat d'une perte financière majeure pour le Trésor public, le leader politique interpelle l'opinion et l'exécutif : « Par incompétence ou délibérément ? Et dans ce cas, contre quelles contreparties ? ».