DPG : le ministre Mame Coumba Diop quitte l'hémicycle après les attaques du député Cheikh Bara Ndiaye

La déclaration de politique générale du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, ce mardi 8 septembre 2026, a été marquée par un incident dans l’hémicycle. Le ministre auprès du ministre de la Culture, Mame Coumba Diop, a quitté la salle après avoir été rappelé à l’ordre à deux reprises par le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.



L’incident est intervenu après la deuxième intervention du député de Pastef, Cheikh Bara Ndiaye. Fidèle à son ton offensif, le parlementaire a de nouveau interpellé plusieurs membres du gouvernement. Il s’en est notamment pris à la ministre des Pêches, Amy Mara Dièye, et au ministre des Transports, Abdou Lahad Ndiaye, appelant le Premier ministre à les faire sortir du gouvernement.



Au cours de son intervention, Cheikh Bara Ndiaye a également accusé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d’avoir « trahi » Pastef. Ces propos ont provoqué la réaction de Mame Coumba Diop, visiblement irritée par les déclarations du député.



Face aux interruptions de l’intervention du parlementaire, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est intervenu à deux reprises. Il a finalement menacé le ministre auprès du ministre de la Culture de la faire évacuer de l’hémicycle.



Mame Coumba Diop n’a pas attendu une éventuelle évacuation. Elle a quitté directement l’hémicycle, mettant ainsi fin à l’incident.