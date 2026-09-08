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« Je lui ai demandé de se retirer » : Ahmadou Al Aminou Lô justifie le départ du ministre Mame Coumba Diop



« Je lui ai demandé de se retirer » : Ahmadou Al Aminou Lô justifie le départ du ministre Mame Coumba Diop
Après l’incident ayant opposé le ministre auprès du ministre de la Culture, Mame Coumba Diop, au député de Pastef Cheikh Bara Ndiaye, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a appelé au calme et à la responsabilité au sein de l’hémicycle.

Lors de son troisième passage pour sa déclaration de politique générale, ce mardi 8 septembre 2026, le chef du gouvernement a invité les députés et les membres du gouvernement à respecter les règles du débat parlementaire.

« Le débat doit être serein, courtois et impersonnel », a-t-il déclaré, en référence aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Ahmadou Al Aminou Lô a également assuré que le gouvernement entendait se comporter avec responsabilité, tout en appelant les uns et les autres à éviter les provocations.

« Je pense que le gouvernement se comportera avec responsabilité. Mais évitons les provocations », a-t-il lancé.

Revenant sur l’incident impliquant Mame Coumba Diop, le Premier ministre a précisé avoir personnellement demandé à la ministre de quitter l’hémicycle afin d’éviter que la situation ne dégénère.

« J’ai demandé personnellement à Madame le ministre de se retirer parce que je ne veux pas d’incident, les Sénégalais nous regardent », a expliqué Ahmadou Al Aminou Lô.
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Moussa Ndongo

Mardi 8 Septembre 2026 - 23:38


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