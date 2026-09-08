Justice : la demande de liberté provisoire de "Boy Djiné" rejetée pour risque d'évasion

Devant la chambre criminelle, Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » a sollicité une mise en liberté provisoire pour raisons médicales, invoquant une tumeur à la tête nécessitant une intervention chirurgicale en dehors du milieu carcéral. Soutenu par son avocat, Maître El Hadj Badara Ndiaye, l'accusé a fait valoir des motifs humanitaires et affirmé avoir été victime de violences durant sa détention, tout en reconnaissant l'absence de production immédiate de son dossier médical. La défense a par ailleurs dénoncé la non-transmission de ce document de santé par le médecin du Camp pénal.



Le ministère public s'est fermement opposé à cette requête en mettant en avant les antécédents d'évasion du prévenu et le manque de garanties de représentation en justice. Estimant qu'il appartient aux seuls professionnels de santé d'évaluer une éventuelle incompatibilité entre l'état du détenu et la prison, le procureur de la République a mis en garde la cour contre un risque élevé de fuite en lançant : « Si vous le mettez en liberté provisoire, vous ne le reverrez plus ».



Suivant le réquisitoire du parquet, la juridiction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Poursuivi aux côtés de six coaccusés, Ahmadou Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Bamba Ben Ousmane, Afana Ndiaye, Khadim Lo et Modou Ndiaye pour « association de malfaiteurs, vols en réunion avec violences et tentative de meurtre » suite à leur arrestation en 2023, Baye Modou Fall reste maintenu en détention en attendant l'ouverture de son procès fixée au 26 janvier 2027.