Débat sur la DPG : Me Aïssata Tall Sall interpelle le Premier ministre sur la cohérence de sa gestion financière

Lors de la session extraordinaire consacrée à la Déclaration de politique générale (DPG) ce mardi 8 septembre 2026 à l'Assemblée nationale, Me Aïssata Tall Sall a vivement interpellé le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo devant l'hémicycle. La présidente du groupe parlementaire Takku-Wallu et responsable de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) s'est interrogée sur l'évolution stratégique du chef du gouvernement, remettant en cause la cohérence des orientations financières de l'exécutif.



Retraçant le parcours institutionnel d'Ahmadou Al Aminou Lo depuis ses fonctions de haut cadre à la Banque centrale puis de secrétaire général du Gouvernement jusqu'à sa prise de fonction à la primature, l'ancienne ministre a exprimé ses réserves face aux annonces relatives à la dette publique, au plan de développement national et aux arbitrages budgétaires. Dénonçant des divergences de méthode au sommet du pouvoir, la parlementaire a marqué les esprits en lançant au chef du gouvernement : « De tous ces Al Aminou que nous avons connus, lequel est devant nous aujourd'hui ? C'est la question que je vous pose, et quand vous me répondrez à cette question-là, je saurai vous croire et ne pas vous croire ».