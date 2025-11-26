À la Une: la fin du conflit sur l’or au Mali

C'est un conflit qui opposait depuis deux ans les autorités maliennes et le groupe minier canadien Barrick Gold à propos de l’exploitation de la mine d’or de Loulo-Gounkoto.



« Un chapitre particulièrement tendu des relations entre l’État malien et Barrick Mining Corporation vient de se refermer, pointe le site malien Bamada. Après de longues négociations, des échanges parfois rudes et près de deux années de confrontation juridique et administrative, les deux parties ont annoncé, lundi, à l’hôtel des Finances à Bamako, la conclusion d’un accord global mettant fin à l’ensemble de leurs différends (…). Pour le gouvernement malien, cette issue marque un tournant majeur, relève encore Bamada : le pays espère désormais des retombées économiques estimées à 220 milliards de FCFA par an, un montant qui devrait renforcer durablement les recettes publiques et consolider la transition vers une gestion plus souveraine des ressources naturelles ».

430 millions de dollars

« Le compromis prévoit des concessions mutuelles importantes, précise pour sa part Malijet : Barrick Gold s’engage à abandonner son arbitrage en cours auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. En retour, le gouvernement malien s’engage à retirer toutes les accusations portées contre Barrick et à libérer immédiatement quatre de ses employés qui étaient retenus. Par ailleurs, l’accord met fin à la mise sous administration provisoire du complexe Loulo-Gounkoto, restituant le contrôle opérationnel complet à Barrick ».



Enfin, précise encore Malijet, « bien que les détails financiers précis du partage des revenus n’aient pas été divulgués, l’accord est expressément aligné sur le nouveau code minier malien, adopté en 2023 ».



En fait, d’après Bloomberg news, Barrick Gold a accepté de verser au Mali la somme de 244 milliards de francs CFA, soit 430 millions de dollars. Une somme qui se répartirait de la façon suivante : 144 milliards de FCFA versés dans les 6 jours qui suivent l’accord ; 50 milliards supplémentaires proviendront de compensations de crédits de TVA, tandis qu’un acompte du même montant avait déjà été versé l'année dernière.

Une souveraineté retrouvée

Et la presse malienne crie victoire… Le site Mali Actu s’enthousiasme : « la résolution de ce bras de fer est cruciale pour notre économie, fortement dépendante des revenus miniers. En janvier dernier, Barrick Gold avait suspendu ses opérations. En juin, un administrateur provisoire avait dû être nommé pour maintenir l’activité. L’accord signé lundi signifie la fin d’un chapitre conflictuel et la relance pleine et entière de la production à Loulo-Gounkoto. Cet épilogue ouvre la voie à une ère de coopération plus sereine et durable, essentielle pour le développement économique du Mali et la pérennité des investissements étrangers dans son secteur minier stratégique ».



Et on revient à Bamada qui jubile également. « Cet accord intervient dans un climat régional où plusieurs États — notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger — affirment une volonté commune de reprendre la main sur leurs ressources stratégiques, après des décennies d’exploitation sous des contrats jugés défavorables. (…) Cet accord prouve que le Mali peut obtenir des relations contractuelles équilibrées, imposer le respect de son code minier, et sécuriser des revenus significatifs, relève encore le site malien.

Les 220 milliards FCFA attendus chaque année représentent une manne essentielle pour les infrastructures, l’éducation, la santé et la transformation industrielle. Mais au-delà des chiffres, c’est la souveraineté retrouvée qui marque les esprits, s’exclame Bamada. Le Mali ouvre ainsi une nouvelle ère : celle où l’exploitation des ressources n’est plus un terrain de domination, mais un instrument de développement national ».

Un secteur stratégique

En tout cas, relève SeneNews à Dakar, « pour les deux camps, l’urgence était réelle. Barrick Gold faisait face à un manque à gagner considérable en raison de l’interruption partielle de ses activités sur le site de Loulo-Gounkoto. Et de son côté, rappelle le site sénégalais, le Mali est confronté depuis trois mois à un blocus instauré par des groupes armés affiliés au Jnim, qui entrave les transports, perturbe l’économie et fragilise la production d’or — un secteur stratégique qui représente environ un quart du budget national ».

