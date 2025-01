À peine sorti de prison, Moustapha Diakhaté annonce son retour sur la scène politique

Libéré ce matin après avoir purgé une peine de deux mois, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire libéral, a rapidement repris la parole. Sur les ondes de la RFM, il a affirmé son intention de poursuivre son combat politique. Une mission qu'il considère essentielle pour l'avenir du Sénégal.



"Je vais continuer mon combat qui est de lutter pour le pluralisme. Je vais également œuvrer pour la bonne marche de ce pays. Ce sont là mes combats. Et je reviendrai là-dessus mardi prochain", a déclaré Moustapha Diakhaté, insistant sur sa détermination à rester actif dans la politique sénégalaise malgré son passage derrière les barreaux.



Pour l'ex-député, les deux mois passés en prison n’ont pas diminué son ardeur à défendre ses idées. "Je ne serais pas allé en prison de peur de perdre le courage de combattre. Mon mentor en politique, Cheikh Anta Diop, disait que personne n’a le droit de se taire devant la persécution de son peuple. Et moi, je ne vais pas déroger à cette règle", a-t-il ajouté.



Moustapha Diakhaté a également souligné que la responsabilité de chaque Sénégalais est de veiller au progrès du pays. "Chaque Sénégalais doit veiller à ce que le pays aille de l'avant. Et moi, je m'inscris toujours dans cette logique et je garde encore cette volonté. Et d'ici mardi, les Sénégalais le sauront", a-t-il conclu, promettant de clarifier ses intentions et ses projets dans les jours à venir.