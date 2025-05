Affaire du Compte bancaire contenant 1000 milliards : Macky Sall sert une sommation interpellative à Sanou Dione

Une procédure judiciaire oppose l’ancien président de la République Macky Sall à Sanou Dione, ancien député des 10e et 14e législatures. Une affaire qui fait suite à la sortie de l’ancien parlementaire lors d’un entretien accordé au quotidien Source A. Mercredi dernier, le journal avait écrit à sa "Une" les propos de Sanou Dione où il aurait déclaré que « le compte bancaire contenant les 1000 milliards appartient à Macky ».



Des accusations qui ont fait réagir l'ancien président de la République Macky Sall. Dans sa parution de ce vendredi, "Les Echos" annonce que Macky Sall, par le biais de ses avocats, a décidé de servir une sommation interpellative à l’ancien député en guise d’une demande d’explication sur ces accusations.



Toutefois, l’huissier de justice envoyé par le camp de Macky n’est pas parvenu à joindre Sanou Dione. Il dit avoir voulu déposer le document au domicile indiqué, mais on lui a fait savoir que Sanou Dione est inconnu des lieux. Il a essayé sur un téléphone supposé appartenir à Sanou Dione, mais en vain.



Pour rappel, lorsqu'il évoquait cette affaire des 1000 milliards, Ousmane Sonko n'avait pas donné véritablement de nom. Du coup, Sanou Dione est allé plus loin que le Premier ministre en citant nommément l'ancien président comme étant le propriétaire dudit compte qui fait polémique depuis la déclaration de Sonko au grand théâtre.