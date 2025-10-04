AG de l'ACAES : le ministre Cheikh Niang appelle à une adaptation du métier diplomatique aux mutations technologiques

​L'Amicale des Chanceliers des Affaires étrangères du Sénégal (ACAES) a tenu son Assemblée générale annuelle ce samedi à Dakar, sous la présidence du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang. L'événement, qui a réuni les figures clés de la diplomatie sénégalaise, des représentants de l'administration et des experts en gouvernance numérique, a placé les mutations technologiques au cœur des débats.



​Le thème de cette édition 2025 était : « L’adaptation du métier diplomatique aux mutations technologiques : entre modernité, agilité et sécurité ». Un sujet jugé d'une pertinence capitale par le ministre Niang, qui a exhorté les diplomates à une "réflexion stratégique et inclusive" pour ne pas "rater cette occasion" de se transformer.



​Dans son discours, Cheikh Niang a souligné que le corps diplomatique ne peut plus se permettre l'inertie face à la rapidité de l'innovation mondiale. « Notre monde actuellement est dans une phase de transformation. Nous sommes en pleine transformation, et nous devons nous poser la réflexion : est-ce que nous avons la bonne posture pour faire face à ces transformations-là ? », a-t-il interrogé.



​Le ministre a insisté sur la nécessité pour la diplomatie sénégalaise "d'épouser le changement" afin de concevoir une diplomatie « proactive, stratégique et résolument tournée vers le renouveau ». Pour lui, le XXIe siècle impose de « conjuguer souveraineté et fluidité, tradition et innovation, présence et influence ». Loin d'être une contrainte, cette transformation est une source « d’opportunités inédites » permettant d'optimiser les procédures et d'élargir l'influence culturelle et institutionnelle du Sénégal.



​Modernité, agilité, et sécurité : le triptyque de demain



​Cependant, la transformation numérique n'est pas sans défis. Le ministre Niang a mis en garde contre la désinformation et les ingérences numériques. Il a identifié des chantiers majeurs, notamment la sécurisation des communications et des données sensibles, appelant à une modernisation des techniques de protection de l'information, notamment au niveau du chiffre.

​

Le ministre des Affaires étrangères a également exhorté ses collègues à sortir d'un "formalisme qui est là, qui est figé" pour faire preuve d'une plus grande audace. Il a déploré un usage encore non optimal des outils d'intelligence artificielle dans l'analyse stratégique. « Il faut que nous fassions en sorte qu'on ait une bonne maîtrise des outils d'intelligence artificielle dans l'analyse stratégique. Et ça, je ne pense pas que nous l'ayons encore », a-t-il affirmé.



​Il a conclu en invitant les participants à faire de cette Assemblée générale un "incubateur de solutions" pour proposer des pistes d'amélioration concrètes qui seront intégrées dans une réflexion collective du ministère.



​Bilan et défis de l'ACAES



​Le président sortant de l’ACAES, Cheikh Matar Fall, a profité de l'occasion pour faire le bilan de son mandat de deux ans. Il a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations visant à « valoriser le métier de chancelier » et à améliorer leurs conditions de travail, notant que tous les consuls généraux sont désormais des chanceliers des Affaires Étrangères.



​Interpellé sur le thème de l'adaptation technologique, M. Fall a réitéré l'importance du triptyque "agilité, modernité et sécurité". « On ne peut plus être des diplomates du 16e siècle ou du 17e siècle ou du 18e siècle. Nous sommes au 21e siècle, donc on doit répondre aux défis de l'heure », a-t-il déclaré. Il a toutefois averti que la sécurité diplomatique ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la facilité technologique.



​L'Assemblée générale de l'ACAES marque ainsi le lancement d'une phase de réflexion profonde sur la modernisation de l'outil diplomatique sénégalais, visant à garantir son efficacité, sa pertinence et sa sécurité dans le nouvel environnement numérique mondial.