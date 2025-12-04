Affaire Badara Gadiaga : la Chambre d’accusation confirme la libération du chroniqueur sous bracelet électronique

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé, ce jeudi 4 décembre 2025, la décision accordant à Badara Gadiaga une liberté provisoire sous bracelet électronique.



Selon nos informations, le chroniqueur pourra effectivement sortir si le parquet général ne se pourvoit pas en cassation.



Pour rappel, le chroniqueur de la TFM a été placé sous mandat de dépôt le 14 juillet 2025. Il était accusé entre autres de « discours contraires aux bonnes mœurs ».



Le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné, le 10 novembre dernier, la liberté provisoire pour le chroniqueur Badara Gadiaga avec bracelet électronique, malgré le refus du procureur de la République, qui a fait un avait aussitôt fait un recours.