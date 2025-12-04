Affaire Badara Gadiaga : la Chambre d’accusation confirme la libération du chroniqueur sous bracelet électronique

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé, ce jeudi 4 décembre 2025, la décision accordant à Badara Gadiaga une liberté provisoire sous bracelet électronique.
Selon nos informations, le chroniqueur pourra effectivement sortir si le parquet général ne se pourvoit pas en cassation.
Pour rappel, le chroniqueur de la TFM a été placé sous mandat de dépôt le 14 juillet 2025. Il était accusé entre autres de « discours contraires aux bonnes mœurs ».
Le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné, le 10 novembre dernier, la liberté provisoire pour le chroniqueur Badara Gadiaga avec bracelet électronique, malgré le refus du procureur de la République, qui a fait un avait aussitôt fait un recours.
Selon nos informations, le chroniqueur pourra effectivement sortir si le parquet général ne se pourvoit pas en cassation.
Pour rappel, le chroniqueur de la TFM a été placé sous mandat de dépôt le 14 juillet 2025. Il était accusé entre autres de « discours contraires aux bonnes mœurs ».
Le doyen des juges du tribunal de Dakar avait ordonné, le 10 novembre dernier, la liberté provisoire pour le chroniqueur Badara Gadiaga avec bracelet électronique, malgré le refus du procureur de la République, qui a fait un avait aussitôt fait un recours.
Autres articles
-
Le fils de Madiambal Diagne, Serigne Saliou Diagne, libéré et placé sous contrôle judiciaire
-
Paiement des bourses : Le MESRI demande la liste des étudiants de Master 2 éligibles à l’inscription 2025-2026
-
Pool judiciaire financier : Serigne Saliou Diagne, fils de Madiambal obtient une liberté provisoire
-
New Deal Technologique : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Directrice générale de wave
-
Touba : l’hôpital Matlaboul Fawzeyni ouvrira son service d’endoscopie du rachis lombaire en mars 2026