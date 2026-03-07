Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

AG de la Coalition Diomaye: Les premiers mots de Mimi Touré à l'endroit des membres

L’assemblée générale consacrée à la validation des textes fondateurs de la Coalition Diomaye Président se tient actuellement au King Fahd Palace dans une atmosphère studieuse et engagée. Cette rencontre d’envergure a rassemblé plusieurs responsables politiques, élus locaux et sympathisants venus soutenir la structuration et le renforcement de la Coalition du président de la République.



AG de la Coalition Diomaye: Les premiers mots de Mimi Touré à l'endroit des membres

Au cours de cette réunion, Aminata Touré, a rappelé les orientations reçues du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. « Lors de ma nomination, le président Bassirou Diomaye m’a instruit d’élargir la coalition. Nous voulons des collaborateurs sereins, disciplinés surtout », a-t-elle déclaré devant les membres du mouvement.

Dans la même dynamique, elle a invité les militants et responsables à privilégier le travail et la cohésion plutôt que les confrontations politiques. Selon elle, le moment n’est pas aux polémiques ni aux réponses aux attaques, mais plutôt à la mobilisation collective afin d’accompagner le président de la République dans la réalisation de ses objectifs.

La rencontre a également été marquée par la forte implication de Mimi Touré dans l’organisation de l’événement. Grâce à son sens reconnu de la coordination et à son engagement, l’assemblée générale s’est déroulée dans d’excellentes conditions, favorisant des échanges constructifs autour des textes fondateurs du mouvement.

De nombreux participants ont salué son leadership et son efficacité organisationnelle, estimant que cette assemblée générale constitue une étape importante dans la consolidation et la structuration du mouvement Diomaye Président autour du chef de l’État.



Jean Louis DJIBA

Samedi 7 Mars 2026 - 13:25


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter