AG de la Coalition Diomaye: Les premiers mots de Mimi Touré à l'endroit des membres

Au cours de cette réunion, Aminata Touré, a rappelé les orientations reçues du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. « Lors de ma nomination, le président Bassirou Diomaye m’a instruit d’élargir la coalition. Nous voulons des collaborateurs sereins, disciplinés surtout », a-t-elle déclaré devant les membres du mouvement.



Dans la même dynamique, elle a invité les militants et responsables à privilégier le travail et la cohésion plutôt que les confrontations politiques. Selon elle, le moment n’est pas aux polémiques ni aux réponses aux attaques, mais plutôt à la mobilisation collective afin d’accompagner le président de la République dans la réalisation de ses objectifs.



La rencontre a également été marquée par la forte implication de Mimi Touré dans l’organisation de l’événement. Grâce à son sens reconnu de la coordination et à son engagement, l’assemblée générale s’est déroulée dans d’excellentes conditions, favorisant des échanges constructifs autour des textes fondateurs du mouvement.



De nombreux participants ont salué son leadership et son efficacité organisationnelle, estimant que cette assemblée générale constitue une étape importante dans la consolidation et la structuration du mouvement Diomaye Président autour du chef de l’État.

