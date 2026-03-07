Le PIT-Sénégal soutient la candidature de Macky Sall à l’ONU

Dans un communiqué publié à Dakar, le parti estime que le contexte international marqué par les tensions et les crises exige un leadership capable de promouvoir la paix, le dialogue entre les peuples et le développement partagé. Selon le PIT, l’expérience, la constance et l’engagement de Macky Sall en faveur des plus vulnérables font de lui un candidat crédible pour porter ces ambitions.



La formation politique rappelle également que l’Union africaine a mandaté son président en exercice, Évariste Ndayishimiye, pour déposer cette candidature. Elle appelle les Sénégalais et les Africains à se mobiliser afin de soutenir cette initiative sur la scène internationale.



Le PIT-Sénégal conclut en réaffirmant son soutien « sans réserve » à la candidature de Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations Unies.

