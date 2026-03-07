Sénégal : 164 migrants clandestins interceptés au large de Djiffer par la gendarmerie

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Fimela ont procédé, cet après-midi, à l’interpellation de 164 migrants clandestins au large de Djiffer, dans le département de Fatick. L’information a été rapportée par Radio Futurs Médias (RFM).



Selon les premières informations, les migrants se trouvaient à bord d’une pirogue qui avait quitté Kantong, une localité située en Gambie. L’embarcation a été interceptée en mer par les forces de sécurité alors qu’elle tentait de poursuivre sa route vers des destinations encore non précisées, mais généralement associées aux routes migratoires irrégulières vers l’Europe.



L’opération a été menée par la brigade territoriale de Fimela, qui assure la surveillance d’une partie du littoral sénégalais régulièrement emprunté par des candidats à l’émigration clandestine. Après leur interpellation, les 164 personnes ont été conduites vers les autorités compétentes pour les procédures d’identification et d’enquête.



Cet épisode s’inscrit dans un contexte de recrudescence des départs irréguliers depuis les côtes de l’Afrique de l’Ouest, notamment du Sénégal et de la Gambie, vers les îles Canaries, territoire espagnol situé dans l’océan Atlantique. Depuis plusieurs années, cette route migratoire reste l’une des plus dangereuses au monde, en raison des longues distances à parcourir en pirogue, des conditions météorologiques imprévisibles et de la surcharge fréquente des embarcations.



Les autorités sénégalaises ont multiplié ces derniers mois les opérations de surveillance et d’interception le long du littoral afin de lutter contre les réseaux de passeurs et de prévenir les drames en mer. La gendarmerie nationale, la marine et les autres forces de sécurité collaborent régulièrement pour démanteler les filières organisant ces départs clandestins.

Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes du voyage, l’identité des passagers ainsi que l’éventuelle implication de passeurs ou de réseaux de trafic de migrants dans cette tentative de traversée.

