Rosso : un individu déféré pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets

Le Commissariat spécial de Rosso a déféré, vendredi 6 mars 2026, devant le parquet de Saint-Louis, un individu interpellé pour détention et tentative de mise en circulation de faux billets de banque, à l’issue d’une enquête menée par les services de police.



Selon les informations communiquées par la Police nationale, les faits remontent au 4 mars 2026. Ce jour-là, un agent de police en service au poste de contrôle de « Sirate », situé à la périphérie de Rosso, a été alerté à la suite d’un soupçon de circulation de fausse monnaie impliquant un passager d’un bus en provenance de Matam.



D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect avait profité d’un arrêt technique du véhicule pour effectuer un achat auprès d’une vendeuse de fruits installée à proximité. Il s’était procuré des clémentines pour un montant de 1 000 FCFA et avait réglé la transaction avec un billet de 10 000 FCFA. La commerçante lui avait alors rendu la monnaie, soit 9 000 FCFA.



Peu après le départ du client, la vendeuse, doutant de l’authenticité du billet reçu, a sollicité l’avis d’autres commerçants présents sur les lieux. Ces derniers ont confirmé ses soupçons, l’amenant à alerter immédiatement le policier de faction au poste de contrôle.



Alerté, l’agent a entrepris des vérifications qui ont conduit à faire descendre l’intéressé du bus. La fouille corporelle effectuée sur le suspect a permis la découverte de dix-huit autres billets de banque suspects, tous en coupures de 10 000 FCFA, dissimulés dans une sacoche.



Les billets saisis ont été soumis à l’expertise du Bureau de la fraude documentaire du Commissariat spécial de Rosso. Après analyse, ce service a conclu que l’ensemble des dix-huit coupures étaient contrefaites. Cette conclusion a ensuite été confirmée par une expertise complémentaire réalisée par l’Agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Saint-Louis, saisie par réquisition judiciaire.



Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête avant d’être présenté au parquet de Saint-Louis pour les suites judiciaires.



La Police nationale rappelle, à cette occasion, l’importance de la vigilance des commerçants et des citoyens face aux tentatives de mise en circulation de faux billets, tout en les invitant à signaler sans délai toute situation suspecte aux services compétents.

