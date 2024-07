AG de la FSF : le comité exécutif va proposer la date du 21 septembre (président)

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) va proposer la date du 21 septembre pour la tenue de l’Assemblée générale ordinaire de l’instance dirigeante du football sénégalais, a annoncé, samedi, son président Augustin Senghor qui s’exprimait à la fin de la finale de la Coupe du Sénégal remportée, 1-0, par Mbour petite côte (PMC), face aux Féru de foot (Louga), au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio à Dakar, rapporte l’APS.



La FSF a reporté la tenue de son AG ordinaire pour l’exercice 2023 qui devait avoir lieu, ce samedi, suite à une demande de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye afin de « prendre les dispositions nécessaires pour sa tenue régulière ».



« Nous avons analysé la demande de la ministre lucidement et dans la sérénité. Nous pensons que nous avons fait ce que nous avions à faire. Cela montre notre détermination d’aller à la reddition des comptes. Nous sommes prêts pour cela. Et s’il faut attendre les autres pour aller vers une AG apaisée, nous le ferons », a-t-il expliqué.



Selon M. Senghor, il a été demandé à la FSF de tenir l’AG dans 60 jours. « Nous nous en tiendrons à cela. Nous proposerons la date du 21 septembre pour tenir la rencontre. Nous avons privilégié l’esprit constructif. Nous ferons parvenir tous les documents nécessaires. Nous ferons publier nos rapports d’activités dans notre site internet », a précisé Augustin Senghor



« Chaque deux mois, nous sommes contrôlés par la FIFA. Nous sommes à l’aise », a-t-il dit, rappelant que ‘’l’exercice de contrôle et de gestion est normal dans un Etat qui se respecte’’.



« Nous sommes une partie intégrante de cet Etat. Nous travaillons à son service. Donc nous n’avons aucun problème que la Cour des comptes nous demande des informations sur la gestion de la Coupe d’Afrique des nations 2021 et sur la Coupe du monde 2022. C’est un principe connu de tous. Et nous leur avons donné ces informations », a soutenu le président de la FSF.



M. Senghor a précisé que la « Fédération n’a jamais géré de fonds publics. Elle exprime ses besoins qui sont exécutés ».