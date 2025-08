AG élective de la FSF : Khady Diène Gaye exhorte la nouvelle équipe à autonomiser le football sénégalais

La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a pris part ce samedi à l’Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), où elle a adressé un message fort à la future équipe dirigeante de l’instance.



« L’assemblée générale élective n’est pas qu’une simple rencontre. Elle est le creuset de la démocratie sportive. C’est un instant crucial pour les membres. Vous êtes appelés à choisir celles et ceux qui porteront les ambitions de notre football. C’est donc l’occasion de renouveler une confiance établie sur des personnalités capables de poursuivre le succès et de relever les défis à venir », a déclaré la ministre.



Des priorités clairement définies



Pour Khady Diène Gaye, les défis à relever sont très clairs pour la prochaine équipe qui sera installée. « La modernisation du cadre juridique que nous avons déjà enclenché et dans laquelle vous aurez une part importante à jouer à travers notamment l’adoption de nouveaux textes, le renforcement et la restauration de la fédération pour optimiser son fonctionnement, l’amélioration des conditions de nos footballeurs évoluant au sein du championnat national, le développement des ressources humaines et de la fédération ».



Elle a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner la FSF à « lutter résolument contre les violences à l’occasion de certaines rencontres, la démocratisation de l’accès aux infrastructures de qualité ».



« Que cette nouvelle équipe puisse être au côté de l’État du Sénégal pour l’accompagner à pouvoir réaliser cette ambition noble qui est de doter à chaque commune au moins un terrain ou les enfants, les jeunes, les populations qui le désirent pourront pratiquer le football », a-t-elle ajouté.



Faire du football un moteur économique



« Nous attendons également l’amélioration du financement grâce à des stratégies innovantes, le sponsoring, le mécénat, la responsabilité sociétale d’entreprise, le marketing pour pouvoir diversifier le financement du football », a exhorté la patronné du sport sénégalais.



Poursuivant, elle se dit persuadé que la nouvelle équipe qui sera instaurée engage à cela parmi les réformes phares enclenchées. « Nous voulons ériger le football en matière de croissance. Nous voulons faire du football un secteur qui aura une plus-value sur l’économie du Sénégal et un moteur qui pourra aider les plus hautes autorités à asseoir une économie compétitive », a dit la ministre des Sports.



Pour y parvenir, dit-elle, la fédération sénégalaise de football est véritablement attendue. Selon Mme Gaye, l’équipe qui sera choisie à l’issue de cette AG élective aura pour objectifs d’autonomiser le football sénégalais. « Elle devra trouver les stratégies pour rentabiliser les retombées de nos participations aux compétitions prestigieuses. Elle devra aussi veiller aux transferts de nos joueurs », a-t-elle insisté.



Cependant, elle exhorte au président qui sortira vainqueur de ces élections à mettre en place un dispositif de management qui permettra de mieux valoriser l’image de nos équipes nationales auprès des sponsors et autres partenaires.



« L’équipe qui sera désignée devra prendre en charge toutes ces questions fondamentales qui méritent des réponses claires pour propulser le football national vers de nouveaux chemins en consolidant ses acquis et son renforçant ses contributions à l’économie ».



La ministre a assuré que « le département des Sports restera aux côtés de la fédération dans ce vaste chantier ».