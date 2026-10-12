AIBD : la Direction générale dément les annonces de recrutement de 160 postes

La Direction générale de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) met en garde le public contre de fausses annonces de recrutement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces publications, qui font état de 160 postes à pourvoir, utilisent frauduleusement le nom et le logo de l’entreprise.



Dans un communiqué, la Direction générale dément formellement être à l’origine de ces annonces et précise qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune publication officielle de sa part.



« Ces annonces relèvent d’une usurpation d’identité et pourraient constituer des tentatives d’escroquerie », alerte AIBD SA.



Face à cette situation, la société rappelle que les informations relatives à ses recrutements sont exclusivement publiées sur ses plateformes officielles, notamment son site internet, www.aibd.sn, ainsi que ses pages certifiées sur les réseaux sociaux.



La Direction générale invite les demandeurs d’emploi et l’ensemble du public à faire preuve de la plus grande prudence face à ces annonces frauduleuses.



Elle recommande de ne leur donner aucune suite et de ne transmettre aucune donnée personnelle aux personnes qui en sont à l’origine.