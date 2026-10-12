Diphtérie au Sénégal : le bilan s’alourdit à 12 décès

Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a fait le point de situation de l’épidémie de Diphtérie, le 11 octobre 2026. Depuis le début de l'épidémie, 301 cas de diphtérie ont été confirmés à travers 55 districts sanitaires répartis dans 13 régions. Douze décès ont été enregistrés, dont un nouveau décès depuis le précédent communiqué. La répartition des cas par région et par district est la suivante :
Thiès: 24 cas
Mbour: 12 cas
Thiadiaye: 5 cas
Popenguine: 2 cas
Khombole: 2 cas
Tivaouane: 1 cas
Thiès: 2 cas
Dakar: 43 cas
Guédiawaye: 11 cas
Dakar-Ouest: 4 cas
Dakar-Sud: 1 cas
Dakar-Nord: 5 cas
Keur Massar: 8 cas
Pikine: 3 cas
Sangalkam: 1 cas
Diamniadio: 1 cas
Mbao : 6 cas
Dakar-Centre: 1 cas
Yeumbeul: 1 cas
Rufisque: 1 cas
Kédougou: 35 cas
Kédougou: 25 cas
Saraya: 8 cas
Salémata: 2 cas
Louga: 35 cas
Kébémer: 8 cas
Darou-Mousty: 21 cas
Sakal: 1 cas
Louga: 4 cas
Keur Momar Sarr: 1 cas.
Fatick: 5 cas
Foundiougne: 5 cas
Matam: 25 cas
Matam: 15 cas
Thilogne: 5 cas
Kanel: 5 cas
Saint-Louis : 8 cas
Saint-Louis: 4 cas
Dagana: 1 cas
Podor: 2 cas
Richard-Toll: 1 cas
Kaffrine: 5 cas
Malem-Hoddar : 4 cas
Kaffrine: 1 cas
Kaolack: 36 cas
Kaolack: 2 cas
Guinguinéo: 4 cas
Ndoffane: 18 cas
Nioro du Rip: 12 cas
Tambacounda: 22 cas
Bakel: 8 cas
Diankhé-Makhan: 1 cas
Goudiry: 5 cas
Tambacounda: 5 cas
Kidira: 2 cas
Makacoulibantang: 1 cas
Kolda: 9 cas
Kolda: 4 cas
Vélingara: 5 cas
Diourbel: 40 cas
Touba: 33 cas
Mbacké : 2 cas
Diourbel: 4 cas
Bambey: 1 cas
Ziguinchor: 14 cas
Ziguinchor: 8 cas Bignona: 5 cas
Diouloulou: 1 cas
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et, si nécessaire, à compléter les doses manquantes. Il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès
Pour rappel, la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires. Ces messages reprennent ceux du précédent communiqué.
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