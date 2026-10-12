Diphtérie au Sénégal : le bilan s’alourdit à 12 décès

Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a fait le point de situation de l’épidémie de Diphtérie, le 11 octobre 2026. Depuis le début de l'épidémie, 301 cas de diphtérie ont été confirmés à travers 55 districts sanitaires répartis dans 13 régions. Douze décès ont été enregistrés, dont un nouveau décès depuis le précédent communiqué. La répartition des cas par région et par district est la suivante :





Thiès: 24 cas





Mbour: 12 cas



Thiadiaye: 5 cas



Popenguine: 2 cas



Khombole: 2 cas



Tivaouane: 1 cas



Thiès: 2 cas





Dakar: 43 cas





Guédiawaye: 11 cas



Dakar-Ouest: 4 cas



Dakar-Sud: 1 cas



Dakar-Nord: 5 cas



Keur Massar: 8 cas



Pikine: 3 cas



Sangalkam: 1 cas



Diamniadio: 1 cas



Mbao : 6 cas



Dakar-Centre: 1 cas



Yeumbeul: 1 cas



Rufisque: 1 cas





Kédougou: 35 cas





Kédougou: 25 cas



Saraya: 8 cas



Salémata: 2 cas





Louga: 35 cas





Kébémer: 8 cas



Darou-Mousty: 21 cas



Sakal: 1 cas



Louga: 4 cas



Keur Momar Sarr: 1 cas.





Fatick: 5 cas





Foundiougne: 5 cas









Matam: 25 cas





Matam: 15 cas





Thilogne: 5 cas





Kanel: 5 cas





Saint-Louis : 8 cas





Saint-Louis: 4 cas



Dagana: 1 cas



Podor: 2 cas



Richard-Toll: 1 cas





Kaffrine: 5 cas





Malem-Hoddar : 4 cas



Kaffrine: 1 cas





Kaolack: 36 cas





Kaolack: 2 cas



Guinguinéo: 4 cas



Ndoffane: 18 cas



Nioro du Rip: 12 cas





Tambacounda: 22 cas





Bakel: 8 cas



Diankhé-Makhan: 1 cas



Goudiry: 5 cas



Tambacounda: 5 cas



Kidira: 2 cas



Makacoulibantang: 1 cas





Kolda: 9 cas





Kolda: 4 cas



Vélingara: 5 cas





Diourbel: 40 cas





Touba: 33 cas



Mbacké : 2 cas



Diourbel: 4 cas



Bambey: 1 cas





Ziguinchor: 14 cas





Ziguinchor: 8 cas Bignona: 5 cas



Diouloulou: 1 cas





Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et, si nécessaire, à compléter les doses manquantes. Il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès





Pour rappel, la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires. Ces messages reprennent ceux du précédent communiqué.





