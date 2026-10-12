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Diphtérie au Sénégal : le bilan s’alourdit à 12 décès



Diphtérie au Sénégal : le bilan s’alourdit à 12 décès

Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a fait le point de situation de l’épidémie de Diphtérie, le 11 octobre 2026. Depuis le début de l'épidémie, 301 cas de diphtérie ont été confirmés à travers 55 districts sanitaires répartis dans 13 régions. Douze décès ont été enregistrés, dont un nouveau décès depuis le précédent communiqué. La répartition des cas par région et par district est la suivante :
 

Thiès: 24 cas
 

Mbour: 12 cas

Thiadiaye: 5 cas

Popenguine: 2 cas

Khombole: 2 cas

Tivaouane: 1 cas

Thiès: 2 cas
 

Dakar: 43 cas
 

Guédiawaye: 11 cas

Dakar-Ouest: 4 cas

Dakar-Sud: 1 cas

Dakar-Nord: 5 cas

Keur Massar: 8 cas

Pikine: 3 cas

Sangalkam: 1 cas

Diamniadio: 1 cas

Mbao : 6 cas

Dakar-Centre: 1 cas

Yeumbeul: 1 cas

Rufisque: 1 cas
 

Kédougou: 35 cas
 

Kédougou: 25 cas

Saraya: 8 cas

Salémata: 2 cas
 

Louga: 35 cas
 

Kébémer: 8 cas

Darou-Mousty: 21 cas

Sakal: 1 cas

Louga: 4 cas

Keur Momar Sarr: 1 cas.
 

Fatick: 5 cas
 

Foundiougne: 5 cas


 

Matam: 25 cas
 

Matam: 15 cas
 

Thilogne: 5 cas
 

Kanel: 5 cas
 

Saint-Louis : 8 cas
 

Saint-Louis: 4 cas

Dagana: 1 cas

Podor: 2 cas

Richard-Toll: 1 cas
 

Kaffrine: 5 cas
 

Malem-Hoddar : 4 cas

Kaffrine: 1 cas
 

Kaolack: 36 cas
 

Kaolack: 2 cas

Guinguinéo: 4 cas

Ndoffane: 18 cas

Nioro du Rip: 12 cas
 

Tambacounda: 22 cas
 

Bakel: 8 cas

Diankhé-Makhan: 1 cas

Goudiry: 5 cas

Tambacounda: 5 cas

Kidira: 2 cas

Makacoulibantang: 1 cas
 

Kolda: 9 cas
 

Kolda: 4 cas

Vélingara: 5 cas
 

Diourbel: 40 cas
 

Touba: 33 cas

Mbacké : 2 cas

Diourbel: 4 cas

Bambey: 1 cas
 

Ziguinchor: 14 cas
 

Ziguinchor: 8 cas Bignona: 5 cas

Diouloulou: 1 cas
 

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et, si nécessaire, à compléter les doses manquantes. Il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès
 

Pour rappel, la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires. Ces messages reprennent ceux du précédent communiqué.

 

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Moussa Ndongo

Lundi 12 Octobre 2026 - 22:24


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