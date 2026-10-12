PASET : le ministre Boubacar Camara participe à la signature de la Charte à Kigali

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Boubacar Camara, a participé au Conseil d’administration du Partenariat pour les compétences avancées en sciences, ingénierie et technologie (PASET). Il était accompagné de Mamadou Sy, membre du comité exécutif du PASET.



La rencontre s’est tenue le 8 octobre à Kigali, sous la présidence de l’Hon. Joseph Nsengimana, président du Conseil et ministre de l’Éducation du Rwanda.



Après l’ouverture de la cérémonie par le président, le Conseil a approuvé les suites données à la réunion précédente, présentées par John Bosco. Il a ensuite entendu la rétrospective « PASET : passé, présent et avenir » du Pr Goolam Mohamedbhai, président du Groupe consultatif.



L’aperçu de la Charte, présenté par Mike Hughes, et les interventions des délégués du Sénégal, du Kenya, de la Tanzanie, du Burkina Faso, du Mozambique, du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire ont conduit à l’approbation et à la signature de la Charte du PASET par les membres.



Le Conseil a également approuvé la présentation du Dr Julius Ecuru sur les engagements des pays membres en faveur de la formation doctorale et sur les bénéfices tirés du PASET/RSIF. Il a aussi validé le Manuel opérationnel du PASET, y compris les termes de référence et le processus de recrutement du secrétaire exécutif, présentés par John Bosco Nkuranga.



Par ailleurs, le Conseil a approuvé l’utilisation des 20 % des contributions des membres alloués au Secrétariat, sur la base du retour de la Pr Aminata Sall Diallo, présidente du Comité exécutif, et au terme des discussions entre les membres.



L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été approuvé, le président a prononcé un discours de clôture. Les participants se sont ensuite rendus, dans l’après-midi, à l’Université du Rwanda, l’une des universités hôtes africaines du PASET, pour une visite de site, avant une photo de famille à la fin de la rencontre.