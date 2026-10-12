CORED : l’installation du Tribunal des Pairs reportée au mercredi 14 octobre

Initialement prévue ce mardi 13 octobre 2026, l’installation du Tribunal des Pairs du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) est reportée au mercredi 14 octobre 2026. L’information est contenue dans un communiqué de l’instance d’autorégulation.



Selon le CORED, la cérémonie se tiendra à l’amphithéâtre Alpha Sall de la Maison de la presse Babacar Touré, à partir de 10 heures. Elle sera présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Porte-parole du gouvernement.



L’installation des membres du Tribunal des Pairs constitue un moment fort dans la vie de l’instance d’autorégulation. Cette année, elle sera marquée par une leçon inaugurale prononcée par le Professeur Abdoulaye Sakho, sur le thème : « Régulation et Autorégulation : enjeux et défis face à l’essor de l’Intelligence artificielle ».



Pour rappel, le Bureau exécutif du CORED, composé de sept membres, a été formé à la suite de l’Assemblée générale de l’organisme, tenue le samedi 4 juillet 2026, en présence de Bacary Sarr, ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement. Lors de cette instance, un Directoire renouvelé de 13 membres avait été élu pour un mandat de trois ans.



Composition du Bureau du CORED (Mandat 2026-2029)



Président : Ousmane Ibrahima Dia



Secrétaire général : Aliou Diouf



Trésorière : Marguerite Rosalie Ndiaye



Trésorier adjoint : Assane Gueye



Chargée de la communication : Nina Penda Faye



Chargé de l’organisation : Amadou Sabar Ba



Chargé de l’organisation adjoint : Oumar Deme