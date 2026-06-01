Nécrologie : Décès du professeur Moustapha Kassé, éminent économiste africain

Le professeur Moustapha Kassé est décédé ce lundi soir. Il laisse derrière lui un héritage intellectuel considérable. Son empreinte dans l'enseignement supérieur africain est durable.



Moustapha Kassé était un éminent économiste. Il était également enseignant-chercheur de renom. Il a fait partie des premiers agrégés de sciences économiques du CAMES. Pendant près d'un demi-siècle, il s'est consacré à la formation, à la recherche et au développement des institutions universitaires africaines.



Tout au long de sa riche carrière, le professeur Kassé a occupé plusieurs fonctions importantes. Il a dirigé le CREA. Il a été doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a également présidé la Conférence des institutions d'enseignement et de recherche en Afrique (CIRA).



Il a aussi compté parmi les membres fondateurs du Programme de troisième cycle interuniversitaire (PTCI). Il en a assuré pendant de nombreuses années la présidence du conseil d'administration.



Le professeur Kassé était une référence dans le domaine des sciences économiques. Il a formé plusieurs générations d'étudiants et de chercheurs. Il a dirigé de nombreux mémoires de maîtrise et de master. Il a également encadré de nombreuses thèses de doctorat. Ces travaux ont été réalisés aussi bien à l'UCAD que dans plusieurs universités africaines et internationales.



La levée du corps est prévue ce mardi 2 juin à 11 heures. Elle aura lieu à la morgue de l'hôpital Fann de Dakar. L'inhumation suivra à Touba.



Les condoléances seront reçues à son domicile, à la cité des enseignants de Fann-résidence, à Dakar.