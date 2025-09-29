AMCOW : Abass Fall plaide pour une gouvernance territoriale de l’eau, appuyée par des politiques nationales

Le maire de Dakar, Abass Fall, dont la ville a accueilli ce lundi la 14ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW), a mis en avant les actions entreprises par la capitale face aux défis liés à la gestion de l’eau, selon une note de la Ville de Dakar.



Soulignant que les « collectivités territoriales sont en première ligne pour répondre aux besoins quotidiens en eau et en assainissement », il a plaidé pour « une gouvernance territoriale de l’eau, soutenue par des politiques nationales, afin de bâtir des sociétés plus justes, plus résilientes et plus durables ».



Lors de la cérémonie d’ouverture présidée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, Abass Fall a également insisté sur la « responsabilité collective de bâtir des politiques résilientes, de renforcer la coopération entre États et de mobiliser nos villes, comme Dakar, en première ligne, pour transformer ce défi de l’eau, en opportunité de solidarité et de développement durable ».



Créé en 2002 par l’Union africaine, l’AMCOW constitue une plateforme de concertation et de décision majeure sur les politiques et stratégies liées à l’eau. La rencontre de Dakar revêt un caractère particulier. Elle s’inscrit dans le processus de formulation de la vision africaine pour l’eau à l’horizon 2063, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.